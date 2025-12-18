CP recebeu hoje primeiro de 22 novos comboios regionais

Num comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação confirma que a primeira automotora foi entregue hoje à CP - Comboios de Portugal, para reforçar o serviço regional, estando previsto que esta unidade "entre ao serviço no segundo semestre de 2026".

"Há 23 anos que não chegava a Portugal um novo comboio - um passo decisivo para a modernização e sustentabilidade da frota da CP e, consequentemente, para o aumento da oferta", salienta o ministério liderado por Miguel Pinto Luz.

A automotora entregue hoje faz parte de uma encomenda de 22 novos comboios à Stadler, das quais 12 bimodo (com tração elétrica e a diesel), feita em 2020 por 158 milhões de euros, destinadas essencialmente ao serviço Regional nas linhas do Oeste e Alentejo.

No comunicado, o ministério lembra que o investimento de 158 milhões de euros foi apoiado "pelo Sustentável 2030 e pelo Fundo Ambiental".

"Esta é a primeira unidade de um conjunto de grandes investimentos que se traduz em cerca de 200 novos comboios para a CP", refere o ministério, dizendo que as automotoras irão contribuir para reforçar a "sustentabilidade da frota" e para "dar resposta ao número crescente de utilizadores da ferrovia", que "já se espera alcançar a fasquia dos 200 milhões em 2025".

O contrato, assinado em outubro de 2020 para aquisição do modelo Flirt, inclui o fornecimento de 12 Unidades Automotoras Bimodo e 10 Unidades Automotoras Elétricas, as respetivas peças e ainda a prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, por um período mínimo de três anos, acompanhada de serviços de formação.