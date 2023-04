CP regista lucros pela primeira vez

O saldo positivo fica a dever-se à compensação paga pelo Estado aos serviços que dão prejuízo, em mais de 85 milhões de euros.





O deputado Bruno Dias apela a mais investimento e ao cumprimento das metas.

Dados conhecidos no dia em que há debate de atualidade no Parlamento sobre a ferrovia agendada pelo PCP.Os comunistas querem debater o grau de execução do Ferrovia 2020. Alegam só estar realizado 15 por cento do prometido.