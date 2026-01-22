CP tem 90 dias para apresentar modelo para subconcessão a privados de quatro linhas

No briefing do Conselho de Ministros, Miguel Pinto Luz disse que o Governo, depois de analisar um estudo preliminar encomendado pela CP sobre a viabilidade económico-financeira das subconcessões, mandatou a empresa para apresentar "soluções concretas jurídicas, económico-financeiras e temporais para modelos de subconcessão nestas quatro rotas", num prazo de 90 dias.

O ministro das Infraestruturas esclareceu que o Governo pretende lançar os concursos públicos para as subconcessões "no segundo semestre do ano".

Pinto Luz avançou ainda que a CP é a entidade "que vai gerir todas as subconcessões".

No total, os quatro serviços a subconcessionar apresentam uma extensão de 355 quilómetros e 166 milhões de passageiros transportados em 2024.

Em 2025, segundo o governante, quase 200 milhões de passageiros viajaram nos comboios da CP, com quase 50% da oferta a ser assegurada na linha Sintra/Azambuja.

As quatro linhas a subconcessionar apresentam uma subida no número de passageiros no período entre 2015 e 2024.