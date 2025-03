Crédito à habitação. Preço do metro quadrado está nos 1.810 euros

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Na avaliação feita pelos bancos na hora de conceder crédito, o metro quadrado atingiu em fevereiro os 1.810 euros, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. Olhando aos valores do ano passado, a avaliação bancária subiu 16 por cento, ou seja, mais 250 euros.



A subida da avaliação bancária prova a robustez do mercado imobiliário em Portugal, especialmente com a entrada em vigor dos apoios aos jovens, para compra de casa.



Em fevereiro, foram realizadas 35 mil avaliações. É uma descida de meio por cento face ao mês anterior.



Os valores mais elevados e com maior expressão são na grande Lisboa e no Algarve.