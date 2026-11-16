O Partido Socialista já tinha tentado pôr fim a esta cobrança no Orçamento do Estado para 2026. Na altura a AD votou contra e o Chega absteve-se.



Os socialistas não desistiram da causa. Comprometem-se agora, diz o jornal Público, a assegurar o fim da taxa seja qual for o desfecho da discussão do Orçamento do Estado para 2027.



Na proposta de alteração apresentada pelo PS está a eliminação definitiva daquela cobrança no caso de estar em vigor o regime de taxa variável.



As exceções aplicam-se apenas a encargos a terceiros, como pagamentos a conservatórias e cartórios notariais.



Já os partidos que suportam o Governo defendem uma suspensão temporária, aplicada só durante o próximo ano.



O Chega tem uma iniciativa legislativa idêntica à dos socialistas e que já foi aprovada na generalidade. É essa proposta que o PS parece estar disponível para aprovar, caso a que apresentou seja chumbada.