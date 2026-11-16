Economia
Crédito à habitação. PS e Chega querem fim definitivo da taxa de amortização
De uma maneira ou de outra, o PS garante que vão acabar as comissões aplicadas quando há reembolso antecipado no crédito à habitação. A medida aplica-se a quem tem taxa variável.
Os socialistas não desistiram da causa. Comprometem-se agora, diz o jornal Público, a assegurar o fim da taxa seja qual for o desfecho da discussão do Orçamento do Estado para 2027.
Na proposta de alteração apresentada pelo PS está a eliminação definitiva daquela cobrança no caso de estar em vigor o regime de taxa variável.
As exceções aplicam-se apenas a encargos a terceiros, como pagamentos a conservatórias e cartórios notariais.
Já os partidos que suportam o Governo defendem uma suspensão temporária, aplicada só durante o próximo ano.
O Chega tem uma iniciativa legislativa idêntica à dos socialistas e que já foi aprovada na generalidade. É essa proposta que o PS parece estar disponível para aprovar, caso a que apresentou seja chumbada.