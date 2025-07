A taxa de juro no crédito à habitação baixou para 3,47% em junho. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a redução foi de 9,1 pontos-base comparando com o mês anterior.

A prestação média fixou-se nos 394 euros, representando menos um euro do que em maio e menos dez euros se compararmos com junho do ano passado.



O capital médio em dívida aumentou 635 euros, atingindo os 71.677 euros.