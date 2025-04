Credores aprovam venda da Inapa Comunicação Visual a empresa de Carlos Martins

A proposta "foi aprovada por unanimidade dos presentes" na assembleia geral, disse à Lusa o administrador judicial, Bruno Costa Pereira.

Hoje de manhã, os credores da distribuidora de papel já tinham aprovado, sem votos contra, uma proposta para a venda da empresa à Black and Blue Investimentos, do empresário Carlos Martins, por 390 mil euros.

A venda da Inapa Portugal insere-se num pacote de 600 mil euros que inclui, ainda, propostas de 130 mil euros pela Inapa Packaging e 80 mil euros pela Inapa -- Comunicação Visual.

Para sexta-feira está prevista a votação da venda Inapa Packaging, também à empresa do fundador do presidente do conselho de administração da Martifer.

Contactado pela Lusa, Carlos Martins, recusou comentar o negócio.

Em julho do ano passado, a `holding` Inapa IPG anunciou a insolvência devido a uma "carência de tesouraria de curto prazo" da sua subsidiária Inapa Deutschland GmbH no montante de 12 milhões de euros, para a qual não foi encontrada solução.

Fundado em 1965 e líder em Portugal na distribuição de papel e embalagens, o grupo Inapa tem como principal acionista a empresa pública Parpública, com 44,89% do capital social.

Em agosto, as Finanças demitiram a administração da Parpública, liderada por José Realinho de Matos, e escolheram Joaquim Cadete para lhe suceder.

A saída foi justificada com a existência de uma postura mais reativa do que preventiva da administração, bem como com a falta de prestação de informação atempada ao ministério, segundo o Jornal de Negócios.