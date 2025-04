CREP deverá ser "tendencialmente gratuita" para pesados

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

"O Governo irá encetar todos os esforços para, no prazo de quatro ou cinco meses, implementar uma redução das tarifas das portagens na CREP, tendencialmente gratuitas para todos os veículos pesados", disse hoje aos jornalistas o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, após uma reunião com os autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP), no Porto.



O ministro falou numa "redução drástica daquilo que são as portagens na CREP para provocar, com a elasticidade do preço, a mudança de tráfego para a CREP", em vez da Via de Cintura Interna (VCI).