CReSAP admite que carreiras na administração pública são pouco apelativas

Numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o responsável referiu que a entidade tem de levar a cabo muitas repetições de concursos, porque "não há grande apetência".

"Entendemos que a administração pública deve pensar também em remunerar melhor" os dirigentes "para se tornar mais apelativa", destacou.

Segundo o presidente da CReSAP, quando há concursos para institutos em que "a remuneração é mais apelativa há muitos mais candidatos".

Disse ainda que a entidade "foi criada há 13 anos, está a precisar de ser refundada, de uma intervenção", indicando que é preciso rever as competências que estão integradas na análise das propostas.

Por outro lado, referiu, o trabalho da CReSAP, que não passa só por lançar concursos, mas também emitir pareceres, é mais difícil com a constante mudança de governos. "Não pode haver concursos em períodos de gestão", salientou.

O presidente da entidade explicou ainda que a equipa que trabalha na CReSAP é reduzida e que isso prejudica a eficiência, salientando que os processos poderiam ser instruídos em menos tempo e que os trabalhadores não têm benefícios por trabalhar em horários que não se coadunam com os que são praticados pela administração pública.

Ainda assim, Damasceno Dias assegurou a independência da entidade nas suas avaliações, defendendo que isso "nunca esteve em causa".

A CReSAP atua num universo de 393 dirigentes superiores do primeiro grau e 954 segundo grau, segundo dados divulgados pelo presidente da organização.

Em 2024, a entidade avaliou mais de 700 candidatos, com 53,5 anos de média de idades, o que aponta, disse, para um envelhecimento destes quadros.