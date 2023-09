São cada vez mais as famílias que tentam renegociar ou transferir os créditos para outros bancos, de forma a conseguirem poupar algum dinheiro ao fim do mês.

Com a subida das taxas de juro, há quem arranje um segundo trabalho para enfrentar as despesas. É o caso de uma família com dois filhos menores e salários abaixo dos mil euros que não sabe ainda como vai suportar o novo aumento da prestação da casa, em novembro.