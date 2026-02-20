Crescimento da atividade da zona euro sobe em fevereiro para máximo de 3 meses

Num comunicado hoje divulgado, a S&P Global afirma que o avanço do índice PMI (Purchasing Managers` Index) do Hamburg Commercial Bank (HCOB) da atividade total da zona euro situou-se em fevereiro em 51,9 pontos, acima do valor de 51,3 de janeiro e o nível mais alto dos últimos três meses.

Apesar da aceleração da atividade, com a produção da indústria transformadora da zona euro a aumentar ao ritmo mais rápido desde o passado mês de agosto, o crescimento dos novos pedidos em geral manteve-se moderado e sem mudanças, enquanto as empresas se mostraram de novo relutantes em contratar pessoal adicional.

Os níveis de contratação no setor da indústria transformadora continuaram a cair, enquanto as equipas no setor de serviços permaneceram inalteradas, pondo fim a uma sequência de cinco anos de criação de empregos.

O aumento dos custos dos fatores de produção acelerou pelo quarto mês consecutivo, apesar de os preços cobrados terem subido a um ritmo ligeiramente mais moderado do que em janeiro.

A confiança empresarial também se atenuou, mas de qualquer forma foi a segunda mais alta em quase dois anos.