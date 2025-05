Crescimento da atividade industrial da China desacelera em abril

Os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) chinês superam as expectativas dos analistas, que esperavam uma desaceleração ainda maior, para cerca de 5,5%.

Dos três grandes setores que compõem o indicador, o que mais reforçou a produção em abril foi a indústria transformadora (mais 6,6%), superando a mineração (mais 5,7%) e a produção e fornecimento de eletricidade, aquecimento, gás e água (mais 2,1%).

O NBS destacou ainda o aumento da produção de bens específicos como impressoras a três dimensões (3D, mais 60,7%), robôs industriais (mais 51,5%) e veículos elétricos (mais 38,9%).

Os dados indicam ainda que a produção industrial da China cresceu 6,4% nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com igual período de 2024.

Outros dados para refletir

O NBS divulgou também hoje outros dados estatísticos, como as vendas a retalho, um indicador-chave para medir o estado do consumo, cujo crescimento homólogo abrandou de 5,9% para 5,1% em abril, mais do que o esperado pelos analistas (5,5%).

A taxa oficial de desemprego nas zonas urbanas desceu surpreendentemente, de 5,2% para 5,1%, quando os analistas esperavam que se mantivesse no mesmo nível de março.

O crescimento do investimento em ativos fixos desacelerou para 4% no período entre janeiro e abril, em comparação com 4,2% no primeiro trimestre.

Neste caso, os analistas esperavam que o investimento em bens físicos, como equipamentos, imóveis e veículos, se mantivesse inalterado.

O investimento em manufatura cresceu 8,8% e em infraestruturas 5,8%, enquanto o investimento em promoção imobiliária caiu a pique 10,3% --- ampliando a queda de 9,9% registada entre janeiro e março --- em plena crise prolongada que afeta o setor.

O NBS indicou que as vendas de imóveis comerciais, medidas por área de terreno, diminuíram 2,8% nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2024.