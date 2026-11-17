"Após vários anos de estagnação, a economia deverá crescer 1,3% em 2026, 1,0% em 2027 e 0,7% em 2028", de acordo com as Previsões Económicas do outono, hoje divulgadas, em Bruxelas.

O executivo comunitário refere que esta aceleração do Produto Interno Bruto (PIB) "é sustentada sobretudo por um forte aumento das exportações alemãs no início de 2026, que deverá continuar a beneficiar, em 2027, do dinamismo global da inteligência artificial (IA) e da expansão da despesa em defesa e infraestruturas".

Bruxelas aponta ainda que o aumento da incerteza e a inflação elevada atrasam a retoma do consumo privado, enquanto o aumento dos custos do trabalho, da energia e do financiamento está a travar o investimento privado.

A taxa de inflação prevista para a Alemanha é de 2,9% este ano, acelerando para 3,2% em 2027 e voltando a abrandar para 2,0% em 2028.

O executivo comunitário antecipa ainda que o rácio da dívida pública em relação ao PIB suba para 64,3% este ano, para 66,3% em 2027 e 68,9% em 2028.

A Alemanha deverá ainda apresentar uma taxa de desemprego estável de 4,0% em 2026 e nos próximos dois anos, segundo as previsões económicas do outono da Comissão Europeia.