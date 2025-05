Crescimento da economia francesa desacelera fortemente para 0,6% em 2025

Segundo as previsões de primavera da Comissão Europeia, hoje divulgadas em Bruxelas, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de França, que foi de 1,2% em 2024, deverá voltar a acelerar para 1,3% em 2026, à medida que o investimento recupera e os salários reais mais elevados apoiam uma nova expansão do consumo privado.

Em relação à inflação em França, a Comissão prevê que a mesma desça para 0,9% este ano, devido à descida dos preços da energia. Para 2026, Bruxelas aponta para uma subida da inflação para 1,2% em 2026.

Bruxelas prevê que a taxa de desemprego em França aumente para 7,9% em 2025 e diminua apenas ligeiramente, para 7,8%, em 2026, depois de se ter cifrado em 7,4% em 2024.

No que toca ao défice orçamental francês, a Comissão prevê que este diminua de 5,8% do PIB em 2024 para 5,6% do PIB em 2025 e depois suba para 5,7% em 2026.

A dívida pública deverá aumentar para 116% do PIB este ano e 118,4% do PIB em 2026, contra 113% em 2024, uma vez que o défice primário continua a ser considerável, afirma Bruxelas.