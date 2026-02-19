Crescimento do PIB da OCDE acelera para 1,7% em 2025

Num comunicado hoje divulgado a OCDE precisa que, dos 24 países da organização para os quais os dados estavam disponíveis, em 2025 o crescimento desacelerou em 12 países e acelerou em 12, com a Irlanda a registar a maior taxa de crescimento (12,6%).

Em contraste com 2024, quando sete países registaram uma contração no PIB, todos os países da OCDE para os quais os dados estavam disponíveis assinalaram crescimento positivo em 2025.

Em relação ao quarto trimestre de 2025, a OCDE refere que o crescimento do PIB apresentou um quadro misto nos 24 países da OCDE para os quais os dados estavam disponíveis.

Face ao terceiro trimestre de 2025, dez países registaram um aumento do crescimento do PIB e dois mantiveram, enquanto sete mostraram um crescimento menor e cinco experimentaram uma contração.

Como resultado, o crescimento do PIB na OCDE desacelerou marginalmente para 0,3% no quarto trimestre de 2025, abaixo da taxa de crescimento de 0,4% verificada no trimestre anterior, de acordo com estimativas provisórias.

No que toca aos países do G7, o crescimento acelerou na Alemanha e em Itália, ao alcançar 0,3% em ambos os países, contra 0,0% e 0,2%, respetivamente, no terceiro trimestre de 2025.

O crescimento nos dois países foi impulsionado por aumentos do consumo das famílias e do Governo; em Itália, um aumento nos investimentos também forneceu uma contribuição positiva.

Por outro lado, o crescimento em França desacelerou para 0,2% no quarto trimestre, em comparação com 0,5% no trimestre anterior, à medida que a redução dos `stocks` continuou a pesar sobre o crescimento.

No Canadá, o PIB contraiu-se no quarto trimestre (-0,1%), depois de um crescimento de 0,6% no terceiro trimestre, enquanto o crescimento no Reino Unido permaneceu em 0,1%.

No Japão, o crescimento do PIB recuperou no quarto trimestre (0,1%), impulsionado principalmente por investimentos mais altos, depois de se ter contraído no terceiro trimestre (-0,7%).

Os dados do PIB para os Estados Unidos ainda não estavam disponíveis para quarto trimestre no momento da publicação deste comunicado.

Entre os outros países da OCDE para os quais os dados estavam disponíveis, a Lituânia registou a maior taxa de crescimento trimestral no último trimestre de 2025 (1,7%), seguida por Israel e Polónia (1,0% em ambos os países).

Em contrapartida, a Irlanda e a Coreia do Sul registaram contrações de 0,6% e 0,3%, respetivamente.