Crescimento do PIB dos EUA abranda para 2,8% no terceiro trimestre

Nos três meses de julho a setembro, o crescimento foi de 2,8% em ritmo anualizado, quando tinha sido de 3% no segundo trimestre.

O crescimento foi inferior ao esperado, uma vez que os analistas apontavam para 3%, segundo o consenso do Briefing.com.

Os Estados Unidos privilegiam o ritmo anualizado, que compara o PIB com o do trimestre anterior e projeta a evolução do crescimento para o ano todo a esta cadência.

Se fosse comparado com o do trimestre anterior, como na maioria das economias avançadas, o crescimento seria de 0,7%.

"O crescimento do PIB reflete principalmente o aumento dos gastos dos consumidores, das exportações e da despesa do Governo federal", precisou o Departamento do Comércio.

A economia continua a ser uma das principais preocupações dos eleitores norte-americanos, a poucos dias das eleições de 05 de novembro, com uma disputa renhida entre a atual vice-presidente democrata, Kamala Harris, e o candidato republicano, Donald Trump.