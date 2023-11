Crescimento do volume de negócios nos serviços abranda para 1,3% no 3.º trimestre

Apenas no mês de setembro, o instituto estatístico detalha que o índice de volume de negócios nos serviços registou uma variação homóloga nominal nula, tendo abrandado 0,2 pontos percentuais face a agosto.

A variação mensal do índice total foi de 0,2% em setembro, contra -0,1% no período anterior.

O comércio por grosso e reparação de veículos automóveis e motociclos apresentou uma variação homóloga negativa de 2,8% em setembro, um crescimento face aos -4,2% de agosto, tendo tido uma contribuição negativa 1,6 pontos percentuais para o resultado agregado.

No caso concreto do comércio por grosso, o INE destaca uma variação de -9,6% em agosto para -9,4% no mês em análise, ao passo que o índice de comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos "acelerou 7,7 pontos percentuais em setembro", para 23,2%.

O contributo do alojamento, restauração e similares abrandou de 1,1 para 0,9 pontos percentuais, fruto, também, de um abrandamento da taxa de variação homóloga deste indicador, que recuou para 10,0% (em agosto tinha sido de 12,3%).

De acordo com o INE, o alojamento teve um aumento 6,0% (9,1% no mês precedente) e a restauração e similares cresceu 11,6% (13,5% no período anterior).

As atividades de consultoria, cientificas, técnicas e similares "registaram a redução mais intensa, com uma variação homóloga de -3,8% e um contributo de -0,3 pontos percentuais no resultado total, diminuindo 8,1 pontos percentuais face à variação observada no mês anterior.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustados de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de 3,0%, 8,4% e 1,8%, respetivamente (em comparação com 3,6%, 9,9% e 2,1% em agosto).