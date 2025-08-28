Crescimento dos depósitos de particulares desacelera pelo 9.º mês para 4,9% em julho

Em junho, a taxa de variação anual (tva) tinha sido de 5,2%.

Em cadeia, relativamente ao mês anterior, o `stock` de depósitos de particulares em julho aumentou 1.975 milhões de euros.

Segundo o BdP, esta variação resultou do aumento, de 1.697 milhões de euros, das responsabilidades à vista (constituídas quase na íntegra pelos depósitos à ordem) e do crescimento, de 278 milhões de euros, dos depósitos a prazo (que incluem os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso).

Quanto ao `stock` de depósitos das empresas nos bancos residentes, no final de julho totalizava cerca de 70.576 milhões de euros, mais 253 milhões do que em junho.

Relativamente a julho de 2024, o crescimento foi de 10,5%, superior ao registado em junho (6,7%).