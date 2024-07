Já a economia da Zona euro cresceu 0,6% no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2023. De acordo com o Eurostat, a subida face ao trimestre anterior foi de 0,3%.

Entre os 13 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, Espanha registou a maior subida com 2,9%, seguida de Portugal com 1,5% e da Lituânia com 1,4%.



A economia alemã recuou 0,1%.