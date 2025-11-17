Crescimento económico em França deve abrandar para 0,7% este ano

Segundo as previsões económicas da Comissão Europeia hoje divulgadas em Bruxelas, espera-se que o crescimento da atividade em França acelere ligeiramente para 1,1% em 2027.

Em 2024, o PIB de França cresceu 1,2%.

Em relação à inflação em França, Bruxelas afirma que esta está projetada para aumentar gradualmente de 1,0% em 2025 para 1,3% em 2026 e 1,8% em 2027.

As previsões da Comissão apontam para que a taxa de desemprego em França continue a subir até atingir 8,2% em 2027, contra 7,6% este ano e 8% em 2026.

No que toca à dívida pública de França, a Comissão prevê que esta aumente para 120% do PIB em 2027, depois de se cifrar em 116,3% este ano e 118,1% em 2026, devido a défices primários significativos, precisa Bruxelas.