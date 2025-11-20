Crescimento económico na OCDE desacelera para 0,2% no 3.º trimestre

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que publicou hoje os dados agregados dos países para os quais dispõe de estatísticas, assinalou que em termos homólogos o crescimento no terceiro trimestre ficou em 1,5%, menos duas décimas que no trimestre anterior.

Se for considerado isoladamente o terceiro trimestre, o Japão sofreu uma queda de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), depois de ter subido 0,6% entre abril e junho, devido à diminuição das exportações, indicou a OCDE.

A falta de dados dos Estados Unidos, outra das evoluções mais significativas foi a aceleração da atividade em França, com um aumento de 0,5% entre julho e setembro, depois de um incremento de 0,3% no segundo trimestre.

O crescimento de Espanha no terceiro trimestre, de 0,6%, triplicou a média da OCDE e da zona euro e foi o sétimo mais elevado dos 25 países para os quais há estatísticas.

O maior aumento foi registado por Israel (3%, após uma queda de 1,1% entre abril e junho), seguido pela Costa Rica (1,3% após um aumento de 2%), Portugal e Eslovénia (ambos com 0,8%).

No que diz respeito à evolução homóloga até ao terceiro trimestre, a maior subida do PIB foi a da Irlanda (12,3%), seguida da Costa Rica (5,1%), Polónia (3,7%) e Israel (3,5%).