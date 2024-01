Crescimento em 2023. "Economia portuguesa não para de surpreender"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O PIB português cresceu 2,2 por cento em termos homólogos e 0,8 em cadeia no quarto trimestre de 2023, evitando assim a recessão técnica. O crescimento no conjunto do ano foi de 2,3 por cento. Em entrevista à RTP3, o ministro cessante da Economia, António Costa Silva, assinalou que esta estimativa rápida do INE supera a previsão do Governo.