O preço do arroz está a ser negociado em máximos de 15 anos nos mercados internacionais, com a oferta a diminuir.

O tempo seco está a ameaçar a produção na Tailândia e na Índia, dois dos maiores exportadores de arroz no mundo.



Na China, outro grande exportador deste cereal, o problema são as fortes inundações que estão a afetar as plantações.