Crise de natalidade ameaça futuro da sociedade japonesa

Fumio Kishida considera que é muito sério o momento que o país atravessa relativamente à queda na natalidade: “É um caso de agora ou nunca".





Depois de a China anunciar a primeira baixa na população em 60 anos, é agora o Japão que contabiliza uma quebra de 800 mil nascimentos em 2022.







Perante uma população cada vez mais mais envelhecida - e uma esperança de vida sempre a aumentar-, a diminuição dos nascimentos implica um número em queda nos futuros trabalhadores que deverão garantir a sustentabilidade das gerações mais velhas.





O Japão tem agora a segunda maior proporção mundial de pessoas com 65 anos ou mais - cerca de 28 por cento - depois do pequeno Estado do Mónaco, de acordo com dados do Banco Mundial., observou Fumio Kishida, citado na BBC.A queda na taxa de natalidade tem sido impulsionada no Japão por uma série de fatores: para além do acesso mais facilitado à contracepção, verifica-se um aumento do custo de vida, havendo também mais mulheres a estudar e a trabalhar, razões pelas quais