Crise e preços baixos levam viticultores do Douro ao protesto

A manifestação tem lugar no Peso da Régua e foi convocada pela Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense.

Vítor Rodrigues, dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, promoveu o plenário que resultou na marcação deste protesto e refere que são preciso medidas estruturais para resolver a questão no sector e na região, também a proibição da compra das uvas abaixo do valor de produção, bem como uma utilização prioritária da produção regional no fabrico de aguardentes na produção de vinho do Porto.





Vítor Rodrigues pede ainda que a casa do Douro possa gerir osde forma a estabilizar os preços na região.