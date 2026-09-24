"Crise energética afeta todos". Montenegro apela ao fim de "masoquismo coletivo"

(em atualização)





Na Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque,

Luis Montenegro começou por defender o fim dos conflitos mundiais no Médio Oriente e na Ucrânia, assim como uma solução de dois estados, entre Israel e Palestina.





"Ao longo das últimas décadas, a ordem internacional focada na promoção da estabilidade foi essencial para a prosperidade e o progresso socioeconómico das nossas sociedades", começou.





"As guerras e tensões geopolíticas que marcam este tempo têm tido um terrível impacto humano, colocam em causa essa ordem internacional e, consequentemente, a perspetiva de prosperidade".





Por esse motivo, Luís Montenegro declarou que se deve "explorar todas as oportunidades para o diálogo, para a diplomacia e para a paz".



Considerando a situação no Médio Oriente, o governante português apelou a que se cessasse "a tragédia humanitária e temos de caminhar para a solução de dois estados, com Israel e a Palestina a coexistirem como dois Estados soberanos, em paz e em segurança".



O primeiro-ministro salientou ainda a gravidade da crise energética mundial, agravada por esses conflitos, e o facto de Portugal estar avançado no processode transição energética.



Luis Montenegro pediu umas Nações Unidas mais ágeis e eficazes para fazerem a diferença a nível mundial. E ainda lugares permamentes para países de África, para o Brasil e para Índia, reforçando o pedido para que o português seja língua oficial da ONU.

