"Crise intensa". Comissão Europeia apresenta Plano para Habitação Acessível

Percebeu-se que a ação devia ser conjunta. Este Executivo comunitário tem pela primeira vez um comissário para a habitação e o Parlamento Europeu criou uma comissão especial para analisar esta situação.



Os dados conhecidos e as propostas da Comissão Europeia



Por ano, a União Europeia constrói um milhão e seiscentas mil casas, mas são precisas, de acordo com as estimativas, pelo menos mais 650 mil, adicionalmente, em cada ano nos próximos dez anos.

A Comissão Especial do Parlamento Europeu para a habitação



Sebastião Bugalho refere que o PSD quer que o Relatório sobre Habitação do Parlamento Europeu, que deve ser aprovado em janeiro, possa incluir quatro novas propostas que considera essenciais para uma visão mais ampla da questão das casas acessíveis.

A eurodeputada, eleita pelo PS, refere ainda outro ponto que o Plano Europeu que a Comissão vai ser apresentado hoje deve também analisar: os materiais de construção.



A Comissão Europeia apresenta esta terça-feira um Plano Europeu para a Habitação Acessível.Um Eurobarómetro do Parlamento Europeu reforça que. Mas se é certo a habitação continua a ser uma prerrogativa nacional - e não faz parte das competências da União Europeia - também é verdade que os tempos mudaram.“A habitação é um dos maiores problemas da Europa e 72 por cento dos europeus dizem que temos que agir e também se sabe que sempre se disse – e de facto não, não foge muito à realidade – que a habitação não faz parte, digamos, das competências da Comissão, não faz parte das competências da Europa. Mas”, defende Isilda Gomes, eurodeputada portuguesa que faz parte da comissão que o Parlamento Europeu criou para acompanhar a situação da habitação na Europa.“E por isso mesmo é que a senhora Von der Leyen, numa das primeiras intervenções que fez, disponibilizou dez mil milhões euros para o apoio à habitação e depois veio dizer que afinal eram 20 mil milhões. Claro que isto é uma gota de água”.O Parlamento tem um relatório pronto para ser aprovado em janeiro e a Comissão apresenta agora as linhas gerais de um Plano Europeu para a Habitação Acessível.. Ainda que eu compreenda que. Percebo que seja difícil gerir politicamente uma urgência como a da crise habitacional e aplaudo a rapidez da comissão. Só tenho pena que tenha sido uma rapidez que ultrapassou por um mês o Parlamento”, refere Sebastião Bugalho, um dos dois eurodeputados portugueses que faz parte da Comissão Especial do Parlamento Europeu para a Habitação.A proposta da Comissão surge quando se sabe queJáA Comissão quer mobilizar investimentos públicos e privados e rever as regras das ajudas de Estado para facilitar o financiamento de habitação social e acessível.Sabe-se que quer tambémO programa deve também definir formas de lidar com a especulação do mercado imobiliário e criar uma estratégia europeia de construção que procure soluções e materiais alternativos que combinem a sustentabilidade e a qualidade das casas com custos mais reduzidos de construção.Cortar nas burocracias para acelerar a oferta de habitação e os processos de construção é outro dos objetivos da Comissão Europeia no plano que apresentará esta segunda-feira.. Por isso, espera-se programas para captar investimentos e a defesa de uma conjugação entre financiamentos públicos europeus e financiamentos que possam sair do Orçamento do Estado e dos orçamentos das próprias autarquias.Dois eurodeputados portugueses fazem parte da Comissão Especial sobre Habitação do Parlamento Europeu que tem pronto um relatório para aprovar em janeiro., como refere Sebastião Bugalho, eleito pelo PSD.e mesmo nas palavras tem ido muito aquém daquilo que já poderia ter ido. Nós, na Comissão Especial de Habitação, já recebemos mais do que uma vez o Comissário e o facto é que não se compromete nem com programas, nem com mudanças concretas, nem com números, nem com datas. Portanto, a minha expectativa só pode ser elevada tendo em conta que, até agora, a Comissão não apresentou nada”.Isilda Gomes, eleita pelo PS, acredita que o comissário possa apresentar a disponibilidade de verbas para a habitação, que pelo número conhecido, não são nem de longe as necessárias.“Aquilo que eu espero do nosso comissário é que de facto. E complementados naturalmente – porque estes fundos não chegam – com fundos nacionais, regionais e locais”, refere a eurodeputada. “Essa é uma das premissas que nós temos colocado em cima da mesa. Vai também certamente dizer que é preciso construir mais.”“Mesmo para aqueles que acreditam que a Europa não deve ajudar diretamente as pessoas a ter ou construir uma casa, o que é um facto é que a Europa pode ajudar os Estados a ajudarem as pessoas”, refere Sebastião Bugalho. E acrescenta: “Eu espero que, por exemplo, a Comissão não se fique por alterar, por exemplo, as regras de ajudas estatais. Isso, no fundo, seria continuar a manter a responsabilidade nos Estados o que, do ponto de vista dos tratados, está bem. Mas eu acho que podemos ir um bocadinho mais além”.O eurodeputado eleito pelo PSD refere ainda que “nós temos um claro enfoque - e estamos ao lado da Comissão - na simplificação, desburocratização e flexibilização dos processos, nomeadamente do licenciamento. Portanto, nesse sentido, parece-nos que faz sentido que também”.Isilda Gomes espera ainda um “combate à especulação imobiliária. E aqui eu quero referir sobretudo uma coisa que é muito importante, que são os fundos de investimento imobiliário, que em Portugal até estão isentos de impostos. Isto é absolutamente inaceitável”.. Eu falo disto porque tenho conhecimento direto, conhecimento de causa como ex-presidente da Câmara de Portimão. Temos vários espaços nesse centro com esse problema em que nem sequer conseguimos saber quem são os proprietários. E, portanto, isto é pura especulação”.O eurodeputado defende“Nós propomos uma garantia europeia”, refere Sebastião Bugalho, “do mesmo modo que já existe a garantia para a infância, nós propomos que haja uma garantia para a primeira habitação jovem”.Mas há mais: “. Há três meses, o Governo assinou um acordo com o BEI para uma linha de crédito e para que as autarquias possam ter acesso a essa linha de crédito e construírem a habitação acessível”.“Nós queremos incentivar a Comissão a alargar esse tipo de planos e alargar o papel potencial do banco na construção da habitação acessível na Europa”.“Também temos medidas específicas para combater a pobreza energética e as pessoas em situação de sem-abrigo.. E nós fazemos questão de que isso não aconteça”, reforça o parlamentar eleito pelo PSD.“Depois, também procuramos reduzir os custos de construção com medidas específicas para aumentar a competitividade do ecossistema do setor da construção, que muitas vezes, como dizíamos há pouco, sofre com excesso de regulamentação”, salienta Sebastião Bugalho.Isilda Gomes também refere a questão das pessoas sem abrigo como essencial: “. É preciso haver construção pública, não pode ser construção privada, para estes cidadãos – não só estes como outros cidadãos, nomeadamente aqueles que ganham o ordenado mínimo. Não é possível terem acesso a rendas de 2.300 euros ou aquisições de casa a 650 mil euros”.“Há uma situação que se calhar muita gente não conhece:”, refere a eurodeputada, “e há países em que há 30 por cento. A habitação pública deve ser exatamente para resolver estes problemas sociais de quem não tem capacidade de ir ao mercado, nem comprar, nem arrendar”.“E, portanto, aqui, sim, aqui devem atuar não só os fundos provenientes da Europa, mas também os fundos nacionais, os fundos regionais e os fundos locais porque as autarquias têm aqui também um papel importantíssimo”.“Não é necessariamente obrigatório construir hoje habitação com cimento, com tijolos, com o método tradicional. Há hoje, inclusivamente nós temos em Portugal, uma fábrica que é capaz de construir uma casa dentro da própria fábrica e depois montá-la. E, portanto,”.Isilda Gomes refere que “podemos diversificar e inclusivamente, se soubermos que há formas de construir habitações noutros países mais fáceis, porque não importar essas tecnologias? Hoje, de facto, na Europa, nós temos que estar disponíveis não só para aprender, mas também para usar aquilo que já foi descoberto e que nos pode facilitar a vida”.. Tem que haver intervenção pública adequada, uma intervenção pública que de facto defina as regras e que estipule aquilo que tem que ser feito de imediato”.Os dois eurodeputados portugueses aguardam para conhecer o plano europeu para a habitação e esperam que reflita algumas das preocupações do Parlamento Europeu.O plano é apresentado na tarde desta terça-feira pela Comissão Europeia.