Crise na Habitação. Medidas desadequadas, falta de coordenação e de investimento

A crise na Habitação na Europa é um problema estrutural, mas segundo um relatório do Conselho Europeu, Lisboa é a cidade da União Europeia onde os habitantes destinam a maior percentagem do salário médio para habitação.





com as medidas aplicadas pelo Governo, os preços das casas já começam a estabilizar no país.



"Já há números que começam a demonstrar que, nos últimos meses, já começaram a estabilizar os preços e a reduzir os preços no mercado de arrendamento", acrescentou, salientando que o Executivo está a "investir" para que haja "mais casas nas zonas de maior pressão habitacional". O Partido Social Democrata acredita que é preciso dar tempo ao tempo, para resolver o problema da Habitação em Portugal. O deputado Gonçalo Lage defendeu que,Apesar de não se conseguir "construir casas de um dia para o outro", o social-democrata considerou que "o conjunto de medidas" do Governo para este setor "têm um impacto importante", como o "incentivo em colocar mais casas no mercado de arrendamento"., acrescentou, salientando que o Executivo está a "investir" para que haja "mais casas nas zonas de maior pressão habitacional".





"Não aconteceu no último ano, nem nos últimos dois", afirmou o deputado, que vê esta crise habitacional como um "espelho de décadas de orientações menos acertadas, politicas avulsas no setor", "falta de coordenação entre o Governo central e as autarquias" e "investimento insuficiente" na habitação pública.



Além destes fatores, Francisco Gomes somou a "instabilidade política". No mesmo debate, na Antena 1, o deputado do Chega Francisco Gomes apontou o dedo à falta de coordenação entre o Governo e as autarquias, referindo que este é um problema que já vem de trás., afirmou o deputado, que vê esta crise habitacional como umAlém destes fatores, Francisco Gomes somou a "instabilidade política".





"Há é uma parte muito errada na forma como é construído este programa: é o preço", afirmou a deputada socialista, falando no "desasjustamento da realidade" no país, tendo em conta os salários.



Na opinião de Marina Gonçalves, ou se aumentam os salários ou se ajustam os preços das casas. Já o Partido Socialista promete apresentar propostas ao nível da habitação em sede de especialidade do Orçamento do Estado. A deputada Marina Gonçalves disse, no programa desta quinta-feira, que existe uma grande diferença entre os salários e o preço das casas., afirmou a deputada socialista, falando no "desasjustamento da realidade" no país, tendo em conta os salários.



