Economia
Crise na Habitação. Medidas desadequadas, falta de coordenação e de investimento
A crise na Habitação não é de agora e acentua-se na capital portuguesa. Rendimentos baixos, falta de coordenação governamental e medidas desadequadas foram alguns dos problemas apontados no programa "Entre Políticos" da Antena 1, esta quinta-feira de manhã.
A crise na Habitação na Europa é um problema estrutural, mas segundo um relatório do Conselho Europeu, Lisboa é a cidade da União Europeia onde os habitantes destinam a maior percentagem do salário médio para habitação.
O Partido Social Democrata acredita que é preciso dar tempo ao tempo, para resolver o problema da Habitação em Portugal. O deputado Gonçalo Lage defendeu que, com as medidas aplicadas pelo Governo, os preços das casas já começam a estabilizar no país.Apesar de não se conseguir "construir casas de um dia para o outro", o social-democrata considerou que "o conjunto de medidas" do Governo para este setor "têm um impacto importante", como o "incentivo em colocar mais casas no mercado de arrendamento".
"Já há números que começam a demonstrar que, nos últimos meses, já começaram a estabilizar os preços e a reduzir os preços no mercado de arrendamento", acrescentou, salientando que o Executivo está a "investir" para que haja "mais casas nas zonas de maior pressão habitacional".
No mesmo debate, na Antena 1, o deputado do Chega Francisco Gomes apontou o dedo à falta de coordenação entre o Governo e as autarquias, referindo que este é um problema que já vem de trás."Não aconteceu no último ano, nem nos últimos dois", afirmou o deputado, que vê esta crise habitacional como um "espelho de décadas de orientações menos acertadas, politicas avulsas no setor", "falta de coordenação entre o Governo central e as autarquias" e "investimento insuficiente" na habitação pública.
Além destes fatores, Francisco Gomes somou a "instabilidade política".
Já o Partido Socialista promete apresentar propostas ao nível da habitação em sede de especialidade do Orçamento do Estado. A deputada Marina Gonçalves disse, no programa desta quinta-feira, que existe uma grande diferença entre os salários e o preço das casas."Há é uma parte muito errada na forma como é construído este programa: é o preço", afirmou a deputada socialista, falando no "desasjustamento da realidade" no país, tendo em conta os salários.
Na opinião de Marina Gonçalves, ou se aumentam os salários ou se ajustam os preços das casas.
Para o Iniciativa Liberal, o PS falhou nas propostas para a Habitação, mas as medidas dos Governo da AD também não vão resolver as rendas altas e a falta de habitação.O Governo socialista "prometeu habitação condigna e soluções através da habitação pública" e o resultado, aos olhos do deputado Miguel Rangel é Portugal ser "um dos piores países com acesso à Habitação" e dos que têm "menos percentagem de habitação pública".
Mas as medidas do atual Governo também "não vão ter o efeito desejado", segundo o liberal, porque "estamos numa crise social grave" e as "pessoas não têm onde viver".
