Crise na habitação. "Não me parece justo o que tem estado a acontecer", lamenta Lídia Jorge

O sentimento na voz de Lídia Jorge é de injustiça. A escritora que reflete na sua obra literária anseios humanistas e sociais entende que, admite.Natural do Algarve, Lídia Jorge lembra que há setores com falta de profissionais na região, como é o caso da saúde, porque elesOs protestos - maioritariamente impulsionados por jovens - são, na leitura da escritora, legítimos e até inevitáveis., garante Lídia Jorge, que foi mesmo desafiada pela fadista Ana Moura, há uma semana, para se unir às manifestações.Nesta entrevista para o programa da RTP Antena 1, a autora de "Os Memoráveis" ou do mais recente "Misericórdia" apela ao Governo para que ouça quem está nas ruas e para ceder:Sobre a intervenção da polícia para dispersar os manifestantes no Rossio, em Lisboa, e na Praça Dom João I, no Porto, com recurso a bastões e a cães, Lídia Jorge declara:A escritora pede às autoridades para provarem o que dizem quando mencionam a existência de infiltrados nos protestos.Das mãos de Lídia Jorge, de 80 anos, nasceu o discurso proferido nas cerimónias oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, em 2025; um discurso que ficou célebre pela defesa da empatia, da inclusão e da valorização da diversidade.Agora, perante um cenário de revolta e de insatisfação, a escritora salienta a urgência da "conciliação" em nome do direito à habitação.A entrevista pode ser ouvida na íntegra no programa