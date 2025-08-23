Crise não demove empreendedores portugueses de procurar mercado alemão

"Há, acima de tudo, uma atitude bastante positiva face à Alemanha. Todos os empreendedores têm uma opinião bastante positiva no que toca às oportunidades de negócio que a Alemanha nos dá, e como o tamanho da economia e os montantes de investimento ajudam a ter sucesso no empreendedorismo", revelou o presidente da ASPPA, Flávio Ramos.

A economia alemã enfrenta um período de estagnação em 2025, com crescimento zero previsto, e uma recuperação lenta de 1,1% para 2026.

"Mesmo que a crise atual seja uma realidade, ela não demove os empreendedores portugueses e todos continuam com um sentimento bastante positivo", concluiu.

O presidente da ASPPA admite que a rede de empreendedores na Alemanha é muito variada, que vão desde as áreas da restauração e comércio, passando pelos transportes ou limpeza.

"Também nas tecnologias mais avançadas como `startups` tecnológicas, nas mais variadas indústrias e inteligência artificial. Existem também vários empreendedores em áreas relacionadas com a cultura", exemplificou.

"Recentemente, e por força do aumento dos empregos nas áreas tecnológicas, temos observado que o grupo que tem crescido mais tanto em termos de profissionais como de empreendedores está muito relacionado com a tecnologia", sustentou.

A ASPPA está a organizar, pela segunda vez, um evento de empreendedorismo que pretende juntar vários profissionais portugueses a residir na Alemanha. Depois de Munique, o "Entrepreneur Network" vai realizar-se em Berlim a 23 de outubro.

"Nesta edição, o nosso foco é consolidar a rede de empreendedores e profissionais portugueses na cidade e tornar este evento um acontecimento recorrente e com forte participação, tal como foi no ano anterior", explicou.

Flávio Ramos admite que o número de membros da Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, criada há 13 anos, se tem mantido estável com cerca de três centenas de inscritos. Já o número de seguidores nas redes sociais tem vindo a aumentar.

A ASPPA lançou também recentemente um inquérito dirigido a todos os portugueses residentes na Alemanha para traçar o perfil da comunidade portuguesa. O objetivo é perceber "as necessidades reais" da comunidade, "criar melhores serviços e apoios" e "fortalecer a comunidade".