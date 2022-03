Crise nos combustíveis. "Possibilidades do Estado resolver não são ilimitadas"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O ministro Pedro Nuno Santos diz que há reuniões marcadas com as organizações que representam as transportadoras, mas deixa o alerta de que "não há milagres" e as possibilidades do Estado "não são ilimitadas" e que a situação de guerra que se vive tem impacto em todas as economias, bem como em vários setores, como transportes e aviação.