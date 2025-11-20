CT da Autoeuropa diz que alteração laboral é ataque aos direitos dos trabalhadores -
A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa anunciou hoje que vai aderir à greve geral de 11 de dezembro contra o pacote laboral proposto pelo Governo, que considera ser "um ataque aos direitos dos trabalhadores".
Segundo um comunicado da CT da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, a greve geral, convocada pelas centrais sindicais UGT e CGTP, "é uma resposta necessária e justa ao pacote laboral que o Governo quer impor, e que representa um ataque frontal aos direitos conquistados durante décadas".
"A justificação do Governo para o aumento de produtividade esbarra no exemplo da Autoeuropa que há muitos anos é uma das empresas mais produtivas do Grupo Volkswagen e de Portugal", salienta o comunicado, que apela para uma participação massiva de todos os trabalhadores na greve geral.
A CT da Autoeuropa aponta o que considera serem aspetos negativos das alterações propostas pelo Governo no novo pacote laboral, designadamente a facilitação dos despedimentos, aumento da precariedade, aumento da desregulação dos horários e maior exploração do trabalho por turnos e fins de semana.
O alargamento dos serviços mínimos, esvaziando o direito à greve, a possibilidade de `compra` de férias, redução de direitos parentais e a facilitação do recurso das empresas ao `outsourcing`, são outros aspetos da proposta de alteração das leis laborais, que a CT da Autoeuropa considera serem um ataque aos direitos dos trabalhadores.
"No dia 11 de dezembro, estaremos juntos com milhares de trabalhadores em todo o país, contra o pacote laboral, a precariedade e o ataque aos direitos [dos trabalhadores]", lê-se no comunicado da CT da Autoeuropa.