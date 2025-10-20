CTP preocupada com filas no aeroporto de Lisboa quer esclarecimentos do Governo

A CTP adiantou, em comunicado, que está "em contacto permanente com o Governo, estando já agendada uma reunião com a ministra da Administração Interna para exigir esclarecimentos sobre o que se está a passar no aeroporto de Lisboa, devido nomeadamente às falhas do novo sistema europeu de controlo automatizado de fronteiras".

A confederação que representa as empresas do setor do turismo reiterou que estes problemas "constantes" no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que se vão repetindo desde maio, "colocam em causa a imagem do turismo nacional em particular e do país em geral".

A CTP salientou que a sua preocupação se tem "adensado nos últimos dias, tendo em conta os problemas vividos no aeroporto de Lisboa e de Faro, com longas filas e tempos de espera".

Uma primeira fase do novo sistema europeu de controlo automatizado de fronteiras externas (Entry/Exit System (EES)) entrou em vigor em 12 de outubro, ainda sem recolha de dados biométricos de todos os viajantes de fora do Espaço Schengen, que tem início previsto para o final de novembro.

Segundo a CTP, dois dias depois, uma terça-feira, dia de maior fluxo de passageiros extracomunitários, "as falhas nos equipamentos e a falta de recursos da polícia de fronteiras, provocaram mais uma vez o caos no aeroporto de Lisboa".