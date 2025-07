CTT compram empresa de soluções logísticas Decopharma

"Com esta operação, os CTT reforçam o seu posicionamento como operador logístico de `e-commerce`, alargando a sua oferta a soluções logísticas completas em toda a cadeia de valor --- incluindo produtos que exigem condições específicas de armazenamento e transporte", referem os Correios de Portugal, em comunicado.

"A integração da Decopharma nos CTT reforça a nossa missão de oferecer soluções logísticas de excelência em todas as áreas, incluindo para o setor farmacêutico e da saúde", afirma o presidente executivo (CEO) dos CTT, João Bento.

Com mais de "duas décadas de experiência, a Decopharma garante um grau de especialização importante do nosso portfólio de serviços. É por isso com grande satisfação que damos as boas-vindas a esta equipa de excelência ao grupo CTT", adianta o gestor.

A Decopharma opera em dois segmentos principais: "por um lado, na logística de medicamentos de venda livre (OTC), suplementos nutritivos, cosméticos e produtos sanitários e ainda medicamentos para uso veterinário; por outro, na área de dispositivos médicos, nomeadamente nos equipamentos hospitalares, consumíveis e produtos para laboratório", adiantam os Correios de Portugal.

Com cerca de 30 colaboradores, a empresa oferece um portfólio completo de serviços logísticos, desde a receção de mercadorias, armazenamento, controle de qualidade, até ao processamento de encomendas, preparação, expedição e distribuição em Portugal.