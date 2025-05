CTT finalizam compra da espanhola Cacesa por 106,8 milhões de euros

"Os CTT -- Correios de Portugal informam que completaram hoje, através da sua subsidiária CTT Expresso -- Serviços Postais e Logística, a aquisição da totalidade do capital da Compañia Auxiliar al Cargo Expres, S.A.U. (Cacesa), anunciada a 18 de dezembro de 2024, por um valor total de 106,8 milhões de euros", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, no final de março, a empresa detinha uma posição líquida de caixa de 17,6 milhões de euros.

A compra valoriza os ativos da Cacesa em 89,1 milhões de euros, apontaram os CTT.

Em 27 de março, os CTT obtiveram autorização do regulador espanhol para comprar a empresa de desalfandegamento Cacesa.

Em comunicado, divulgado em dezembro, a empresa explicou que este negócio faz parte do plano de investimento para a Península Ibérica e permite reforçar a proposta de valor para os clientes em Portugal e Espanha.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações do CTT recuaram 0,64% para 7,72 euros.