CTT lançam operação de titularização de créditos com valor global de 200 ME

Num comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT precisam que esta "operação tem como objetivo financiar o crescimento da atividade do Banco CTT, otimizando o seu capital e diversificando as fontes de liquidez".

Na operação são oferecidas a investidores todas as classes das obrigações garantidas pelos créditos originados pela 321C ao abrigo dos contratos de crédito automóvel concedidos para o objetivo de aquisição de veículos usados, adianta a empresa.

"É expectável que o processo lançado hoje esteja concluído em, ou em torno de, 01 de junho de 2022", referem os CTT, adiantando que "esta emissão sublinha a capacidade dos CTT e do Banco CTT para explorar oportunidades de otimizar o seu balanço com vista a prosseguir o seu crescimento rentável".