CTT querem alcançar liderança ibérica em logística de comércio eletrónico até 2028
Os CTT esperam crescer para alcançar a liderança ibérica em logística de comércio eletrónico, de acordo com a estratégia 2026-28, e vão intensificar o seu investimento `core` [central] durante este período, anunciaram hoje os Correios.
Para o triénio 22026-28, os CTT esperam "crescer para alcançar a liderança ibérica em logística de comércio eletrónico", sendo que para tal irá evoluir o seu modelo operacional, "combinando uma oferta completa de última milha com uma presença mais ampla na cadeia de valor, para fomentar a fidelização dos clientes".
Para concretizar o crescimento previsto para o período 2026-28, "os CTT irão intensificar o seu investimento `core` durante este período", lê-se em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), adiantando que "este plano de investimento terá como objetivo expandir as operações e a qualidade do serviço através de investimentos estratégicos em infraestruturas, soluções `out-of-home` e IT".
Os Correios de Portugal mantêm "o objetivo pagar entre 35 e 50% do resultado líquido em dividendos de caráter recorrente".
A empresa, liderada por João Bento, realiza hoje o seu Capital Markets Day 2025, durante o qual a equipa de gestão apresentará a estratégia e objetivos para o triénio 2026-28.