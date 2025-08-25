CTT suspendem envio de encomendas para os Estados Unidos

"Em virtude da descontinuação do regime de Minimis (isenção taxas alfandegárias para mercadorias importadas) pelos EUA, os CTT irão suspender temporariamente o transporte de remessas postais contendo esses bens para os EUA em todos os produtos de correio, encomenda de serviço universal e encomenda expresso Internacional a partir do dia 26 de agosto", descrevem os CTT num comunicado publicado na tarde desta segunda-feira.

No entanto, os envios entre particulares com valores inferiores a 100 euros continuam e não serão abrangidos por esta decisão.

"Os envios destinados aos EUA contendo exclusivamente documentos e as ofertas entre particulares de valor inferior a 100 USD não serão impactados por esta medida".

O produto Internacional Premium para clientes com contrato com a CTT Expresso vai manter o envio de remessas, permitindo o envio até 30 quilogramas com "recolha e entrega no local".

A alteração no regime de Minimis surgiu depois de uma decisão executiva de Donald Trump que vai entrar em vigor no próximo dia 29 de agosto (sexta-feira). Os CTT anunciaram também que a empresa está a trabalhar para que novas soluções sejam implementadas, já que a suspensão será temporária.

Os CTT explicaram ainda que a decisão surge na sequência de medidas aplicadas por outros operadores europeus como o LaPoste (França) e o DeutschePost (Alemanha). A suspensão inclui também o território de Porto Rico e outros que estejam sob administração americana.

(c/ Lusa)