CTT vão dispensar cerca de 800 trabalhadores nos próximos três anos

O plano prevê ainda um corte de 25 por cento no salário dos gestores. Neste e no próximo ano também não haverá prémios de gestão.



Nos últimos dias as ações dos correios até valorizaram. Mas desde a estreia na Bolsa de Lisboa chegaram a perder mais de 40 por cento do valor inicial.



Em 2013 as ações estrearam-se a valer 5 euros e 52 cêntimos. Valorizaram depois e em 2015 atingiram um máximo de 10 euros e 38 cêntimos. Em Dezembro baixam para os 3 euros e 15 cêntimos, cerca de metade do que valiam na estreia em bolsa.



Nos primeiros nove meses deste ano os lucros dos CTT caíram mais de 57 por cento, para 19 milhões e meio de euros.



Os correios avançam agora para mais esta reestruturação para fazer face à queda sistemática dos resultados.