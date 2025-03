CUF compra participação de 75% no Grupo HPA Saúde

"A CUF estabeleceu hoje, com os acionistas do Grupo HPA Saúde, um acordo de parceria para a aquisição de uma participação de 75% naquele grupo hospitalar", indicou, em comunicado, sem divulgar o valor do negócio.

A conclusão deste processo depende da verificação de todas as condições previstas no acordo e da sua notificação prévia à Autoridade da Concorrência (AdC), bem como da não oposição desta entidade.

O Grupo HPA Saúde, fundado em 1996, tem cinco hospitais e 17 clínicas no Alentejo, Algarve e na Madeira.

"Esta operação representa não apenas a união de duas organizações com vasta experiência na área da saúde, mas também uma oportunidade para fortalecer e expandir a qualidade dos serviços prestados", considerou, na mesma nota, o presidente executivo da CUF, Rui Diniz.

Por sua vez, o presidente do Grupo HPA Saúde, João Bacalhau, afirmou que este acordo constitui uma oportunidade para continuar a crescer "com diferenciação e inovação", com benefícios para os utentes e profissionais.