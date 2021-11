CUF investe 50 milhões de euros para abrir hospital em Leiria

O futuro Hospital CUF Leiria, cujo projeto conta com a parceria do grupo local Mekkin, disponibilizará "uma oferta clínica diferenciada, equipamento e tecnologia de diagnóstico e tratamento de última geração, sendo uma unidade hospitalar capaz de responder, com qualidade e segurança, até aos casos mais complexos", adiantou hoje o presidente da comissão executiva da CUF, Rui Diniz.

"Este não é um projeto de uma equipa de Leiria, mas da totalidade da CUF e envolve todos os que trabalham na CUF. A CUF tem vindo a apostar numa estratégia de expansão, procurando proporcionar acesso a cuidados de saúde com diferenciação e qualidade em diferentes regiões do país", acrescentou o responsável.

Segundo Rui Diniz, o CUF Leiria estará "completamente integrado na comunidade" e pretende "trabalhar com as instituições de ensino da região".

"Acreditamos que a diferenciação em cuidados de saúde exige que trabalhemos com as instituições universitárias, que desenvolvamos a região também no plano do ensino e, seguramente isso vai ser algo em que vamos investir através da CUF Academic Center", revelou.

Com um investimento de 50 milhões de euros, a nova unidade hospitalar terá uma área de mais de 12 mil metros quadrados e irá contar com mais de 30 camas de internamento, incluindo uma Unidade de Cuidados Intermédios, três salas de bloco operatório e 34 gabinetes de consulta.

Entre a oferta disponibilizada conta-se ainda os serviços de Imagiologia, Atendimento Médico Não Programado Adultos e Pediátrico, Hospital de Dia Médico e Oncológico, contando com mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas.

Com conclusão prevista para 2025, o Hospital CUF Leiria irá criar mais de 300 postos de trabalho, diretos e indiretos, e ficará localizado na Urbanização da Quinta da Malta, local onde já a partir de 2022 irá nascer uma Clínica CUF para responder às necessidades da população com uma vasta oferta de consultas e exames.

O projeto, que foi hoje apresentado em Leiria, terá uma área de influência de mais de meio milhão de habitantes da região Centro.

"O Hospital CUF Leiria é a materialização do projeto de expansão da rede CUF. Queremos continuar a chegar a cada vez mais territórios, a chegar a mais pontos do país, consolidando a nossa rede de cuidados de saúde a nível nacional, para continuar a responder às necessidades da população e do país", adiantou Rui Diniz.

O responsável acredita que este projeto "virá contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de uma região que por si só já é muito dinâmica e dispõe de recursos humanos muito qualificados".

"Uma região para a qual trazemos os 76 anos de experiência e conhecimento clínico da rede CUF que hoje já conta com 19 unidades de saúde e mais de sete mil colaboradores, de Norte a Sul do país", informou Rui Diniz.

Para o presidente da comissão executiva da CUF, "um elemento distintivo da CUF é ser uma rede", cujas unidades "que se complementam, reforçam entre si, partilham profissionais e experiências".

"Este vai ser um hospital muito diferenciado na nossa rede, com valências verdadeiramente distintivas, apostado em termos melhores médicos", reforçou.

A Rede CUF conta com um milhão de clientes no país distribuídos por 19 hospitais e clínicas, implementados em Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira e Matosinhos.

Com mais de sete mil colaboradores, a rede realizou dois milhões de consultas, 860 mil exames, mais de 320 mil urgências e 55 mil cirurgias, em 2020, refere a CUF.

O presidente do Município de Leiria, Gonçalo Lopes (PS), acredita que o projeto "terá um impacto muito positivo no concelho de Leiria", pelo "investimento que envolve e pelo contributo que traz para a dinamização da economia local, mas muito em especial pela criação de postos de trabalho e pelo alargamento da rede de prestação de cuidados na área da saúde na região".

"Valorizamos de forma muito especial o investimento na saúde, pois esta é uma área decisiva para a qualidade de vida, para a competitividade territorial e para a atração de recursos humanos e de talentos", acrescentou Gonçalo Lopes, ao salientar que a construção deste hospital "confirma o facto de Leiria ser um território cada vez mais atrativo para a captação de investimento em diversas áreas".