CUF investe 55 milhões de euros em nova fábrica de cloro em Espanha

Lusa20 Nov, 2017, 13:27 | Economia

"A área da indústria química do Grupo José de Mello celebrou um acordo com a Solvay com o objetivo de investir numa nova unidade de produção de cloro, soda cáustica, hipoclorito de sódio e ácido clorídrico na localização que esta multinacional química detém em Torrelavega, na região espanhola da Cantábria", refere a CUF em comunicado.

A CUF pretende realizar um investimento de 55 milhões de euros, de forma a garantir a aquisição de algumas unidades produtivas da Solvay, bem como a construção de uma nova unidade de produção de cloro com tecnologia de membrana, considerada como "a mais moderna e amiga do ambiente" e que a CUF já utiliza há vários anos na sua fábrica de Estarreja, em Portugal.

A nova fábrica irá ter uma capacidade instalada de produção anual de 68.000 toneladas de cloro, o que permitirá à CUF dar continuidade à sua estratégia de ser um dos principais produtores ibéricos na cadeia de valor do cloro-álcalis.

O presidente do Conselho de Administração da CUF, João de Mello, citado no comunicado, esclareceu que, "com este forte investimento em Espanha, a CUF reforça a sua posição de liderança no mercado ibérico de cloro e produtos clorados, cumprindo o desiderato de implementação da sua estratégia".

Entre os diversos acordos alcançados pelas duas empresas, além da venda de ativos, também se assinou um acordo para o arrendamento do solo industrial, bem como um acordo para o fornecimento de serviços que a multinacional belga Solvay garante, nomeadamente, a manutenção industrial e apoio de laboratório, logo que a CUF ponha em funcionamento a nova fábrica de produção de cloro com tecnologia de membrana, o que deverá acontecer no prazo de dois anos.

A CUF é o maior produtor português no setor da química industrial. Atua nos químicos industriais (químicos orgânicos -- anilina e derivados -- e químicos inorgânicos -- produtos cloro-álcalis) e dos materiais nano-estruturados.

A CUF possui complexos industriais em Estarreja, Coimbra e Pontevedra e exporta para a Europa Ocidental e de Leste, Brasil, África, Médio e Extremo Oriente e Austrália.