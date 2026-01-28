Culpa é da inteligência artificial. Amazon anuncia novo corte de 16 mil postos de trabalho





As demissões incidem nos serviços da Amazon Web Services (AWS), no negócio de retalho, no Prime Video e nos recursos humanos. A reestruturação fica a dever-se, de acordo com a multinacional com sede nos Estados Unidos, a contratações em excesso feitas durante a pandemia e ao crescimento de ferramentas no domínio da inteligência artificial.





O CEO da empresa, Andy Jassy, alertou no verão passado para o impacto previsível da IA nos postos de trabalho da Amazon, advertindo que as novas ferramentas iriam levar a demissões.





Ao auxiliar na execução de tarefas, desde simples rotinas administrativas até problemas complexos de programação, a adoção em grande escala de instrumentos de inteligência artificial, está a mudar a dinâmica das empresas.





Segundo a agência de notícias Reuters, os 30 mil empregos representam uma pequena parte dos cerca de um milhão e quase 600 mil funcionários da Amazon pelo mundo todo, mas constituem dez por cento da força de trabalho corporativa.





A maioria dos funcionários da Amazon trabalha em centros de distribuição e armazéns.





c/ Reuters

Em outubro último, tinha sido conhecida a decisão de eliminar 14 mil postos de trabalho de escritório.