Cumprir o acordo de rendimentos? Confederação do Comércio e Serviços não se sente obrigada

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 do Jornal de Negócios, o presidente da CCP admite mesmo que não teria assinado o acordo de rendimentos.



Gustavo Paulo Duarte defende que as empresas deviam ser obrigadas a não pagar salários mínimos, ou seja, a pagar sempre acima.



O líder da CCP prevê que a legislação sobre transparência salarial só vai trazer mais litigância e vê margem para conseguir um acordo sobre a legislação laboral.



Mais do que medidas avulsas para compensar preço dos combustíveis é precisar aumentar os rendimentos das pessoas, entende Gustavo Paulo Duarte para quem o próximo Orçamento do Estado deve ser "reformista e de apoio ao crescimento".



A CCP pretende apresentar um pacote de medidas que considera serão inovadoras e criativas e que não se limitam à redução fiscal.



Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.