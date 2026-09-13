Economia
Conversa Capital
Cumprir o acordo de rendimentos? Confederação do Comércio e Serviços não se sente obrigada
A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) não se sente obrigada a cumprir o acordo de rendimentos e acusa o Estado de não estar a cumprir a sua parte.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
Gustavo Paulo Duarte defende que as empresas deviam ser obrigadas a não pagar salários mínimos, ou seja, a pagar sempre acima.
O líder da CCP prevê que a legislação sobre transparência salarial só vai trazer mais litigância e vê margem para conseguir um acordo sobre a legislação laboral.
Mais do que medidas avulsas para compensar preço dos combustíveis é precisar aumentar os rendimentos das pessoas, entende Gustavo Paulo Duarte para quem o próximo Orçamento do Estado deve ser "reformista e de apoio ao crescimento".
A CCP pretende apresentar um pacote de medidas que considera serão inovadoras e criativas e que não se limitam à redução fiscal.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.