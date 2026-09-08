Custos de construção de casas novas sobem 6,8% em julho

Segundo o INE, a taxa de variação homóloga de 6,8% do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) em julho é inferior em 0,6 pontos percentuais à registada no mês anterior.

No mês em análise, os preços dos materiais aumentaram 6,3%, contra 6,4% em junho, e os custos com mão-de-obra subiram 7,3%, menos 1,1 pontos percentuais do que no mês anterior.

O custo da mão-de-obra contribuiu com 3,4 pontos percentuais (4,0 pontos percentuais no mês anterior) para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN, enquanto os materiais registaram um contributo de 3,4 pontos percentuais (3,4 pontos percentuais em junho).

O INE detalha que entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão o fio de cobre nu e revestido, os tubos de PVC e os betumes, com subidas respetivas de 25%, 20% e 15% em termos homólogos.

Não se verificou qualquer redução homóloga nos materiais observados para a formulação do índice.

Quanto à taxa de variação em cadeia do ICCHN, foi nula em julho, sendo inferior em 0,8 pontos percentuais face ao mês anterior e 0,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2025.

A mão-de-obra teve um contributo negativo de 0,2 pontos percentuais para a variação mensal (1,0 pontos percentuais em junho), enquanto os preços dos materiais contribuíram com 0,2 pontos percentuais (-0,2 pontos percentuais em julho).