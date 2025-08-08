Custos de construção de habitação nova sobem 3,9% em junho

Segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em junho, o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) situou-se em 3,9%, com o custo da mão de obra a contribuir com 3,4 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga daquele índice.

Já os materiais de construção registaram um contributo de 0,5 pontos percentuais.

Entre os materiais que mais influenciaram positivamente a variação agregada do preço estão os vidros e espelhos, com uma subida de cerca de 30%, e os aparelhos de climatização com uma subida de cerca de 10%, salientou o INE.

Em sentido oposto, destacaram-se os betumes, as madeiras e derivados de madeira e as tubagens de aço, de ferro fundido e aparelhos para canalizações com reduções a rondar os 10%.