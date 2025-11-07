Custos de construção de habitação nova sobem 4,8% em setembro

A variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) situou-se em 4,8%, uma taxa superior em 1,1 pontos percentuais face à observada em agosto, concluiu o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os preços dos materiais apresentaram uma variação de 1,4%, depois de 0,9% em agosto, e o custo da mão-de-obra aumentou 8,8%, depois de 7% no mês anterior.

Entre os materiais que mais influenciaram o aumento do preço estão os vidros e espelhos, com uma subida de cerca de 30%, e o betão pronto, com uma subida de cerca de 5%.

Em sentido oposto, destacaram-se os betumes, a chapa de aço macio e galvanizada e os tubos de PVC, com descidas de cerca de 5%.

Numa análise em cadeia, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,8% em setembro, mais 1,2 pontos percentuais do que no mês anterior, com o custo dos materiais a subir 0,2% e a mão-de-obra 1,5%.