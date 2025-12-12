Economia
Dados do INE. Houve menos portugueses em risco de pobreza em 2024
O número de portugueses em risco de pobreza diminuiu no ano passado em Portugal: eram 15,4 por cento, menos do que os 16,6 por cento do ano anterior. Houve, portanto, menos 101 mil pessoas em risco de ser pobres.
Ainda assim, estes 15,4 por cento traduzem-se em um milhão e 660 mil pessoas em perigo.Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) com informação relativa aos rendimentos do ano passado.
A diminuição foi extensível a todos os grupos etários, mas mais acentuada entre os idosos, com uma quebra de 3,3 pontos percentuais.
O INE revela que são as famílias com crianças, sobretudo as famílias monoparentais, que enfrentam os maiores problemas.
A taxa de risco de pobreza correspondeu, em 2024, à proporção de habitantes com rendimentos mensais inferiores a 723 euros.
