Dados do INE. Houve menos portugueses em risco de pobreza em 2024

O número de portugueses em risco de pobreza diminuiu no ano passado em Portugal: eram 15,4 por cento, menos do que os 16,6 por cento do ano anterior. Houve, portanto, menos 101 mil pessoas em risco de ser pobres.

Foto: João Marques - RTP

Ainda assim, estes 15,4 por cento traduzem-se em um milhão e 660 mil pessoas em perigo.Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) com informação relativa aos rendimentos do ano passado.

A diminuição foi extensível a todos os grupos etários, mas mais acentuada entre os idosos, com uma quebra de 3,3 pontos percentuais.

O INE revela que são as famílias com crianças, sobretudo as famílias monoparentais, que enfrentam os maiores problemas.

A taxa de risco de pobreza correspondeu, em 2024, à proporção de habitantes com rendimentos mensais inferiores a 723 euros.
