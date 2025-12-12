Dados do INE. Houve menos portugueses em risco de pobreza em 2024

Ainda assim, estes 15,4 por cento traduzem-se em um milhão e 660 mil pessoas em perigo. Os dados foram divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) com informação relativa aos rendimentos do ano passado.



A diminuição foi extensível a todos os grupos etários, mas mais acentuada entre os idosos, com uma quebra de 3,3 pontos percentuais.



O INE revela que são as famílias com crianças, sobretudo as famílias monoparentais, que enfrentam os maiores problemas.



A taxa de risco de pobreza correspondeu, em 2024, à proporção de habitantes com rendimentos mensais inferiores a 723 euros.