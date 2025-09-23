Dados do INE. Portugal com excedente orçamental de 1,9% no 2.º trimestre
O setor das Administrações Públicas (AP) registou um excedente de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
"O saldo das AP no segundo trimestre de 2025 atingiu 1.412 milhões de euros, correspondendo a 1,9% do PIB, o que compara com 2,5% no período homólogo", lê-se no destaque do gabinete de estatísticas.
A receita cresceu 4,6%, em termos homólogos, enquanto a despesa aumentou 6,3%.
