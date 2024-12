Dados do INE. Preços da habitação subiram 9,8% no terceiro trimestre

Num comunicado hoje divulgado, o INE refere que, no terceiro trimestre, o crescimento dos preços das habitações existentes foi superior ao observado nas habitações novas, que se fixaram em 10,5% e 8,1%, respetivamente.

Face ao trimestre anterior, o IPHab aumentou 3,7%, contra 3,9% no segundo trimestre de 2024.

A taxa de variação do índice relativo aos alojamentos existentes (3,8%) também superou a dos alojamentos novos (3,3%).

Entre julho e setembro de 2024 realizaram-se 40.909 transações de alojamentos, o que representa um aumento de 19,4% face ao mesmo trimestre de 2023.

Nos meses referidos, o valor das transações aproximou-se dos 9.100 milhões de euros, mais 28,0% do que no mesmo trimestre de 2023.

O INE afirma ainda que no terceiro trimestre se venderam 35.462 habitações (86,7% do total) a compradores pertencentes ao setor institucional das famílias, pelo valor de 7.700 milhões de euros (85,4% do total).

No mesmo trimestre, os compradores com um domicílio fiscal fora do território nacional adquiriram 2.655 habitações, o que representa uma redução de 3,1% face ao mesmo período de 2023.